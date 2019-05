Garena Free Fire: Confira skins e o emote exclusivo do novo passe de elite ‘Redenção e Fúria”

O título Garena Free Fire receberá um novo passe de elite. ‘Redenção e Fúria” deve ser ativado no jogo já no próximo mês.

Pensando nisso, a Garena compartilhou no Facebook nesta sexta-feira um teaser que revela as skins e o emote exclusivo do novo passe de elite.

Garena Free Fire

“Animado para começar as missões do próximo Passe de Elite? Confira algumas skins e o emote exclusivo desse passe de elite", escreveu.

"Lembrando que a pré-venda do passe termina hoje, não perca tempo para comprar o seu”. A empresa preparou uma surpresa para quem comprar antecipado. Confira vídeo:



LEIA TAMBÉM: