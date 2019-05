Festival tem cerveja artesanal por até R$ 10 neste fim de semana em São Paulo

Notícia boa para os cervejeiros de plantão! O Festival da Cerveja Artesanal, que ocorre neste fim de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo, terá cervejas por até R$ 10.

Além das cervejas, o evento também estará repleto de delícias gastronômicas: hambúrgueres variados, muito bacon e feijoada. Precisa falar mais alguma coisa?

Mas caso você prefira outros alimentos, as opções inúmeras, como acarajé, coxinha, espetinhos de churrasco, lanches, pastel, sopa, churros, entre outros.

Divulgação

As crianças também são bem-vindas no local, que possui área kids (R$ 6) e fraldário. E os pets podem ficar à vontade para participar do passeio.

A entrada é gratuita para curtir toda essa programação. Vai ficar de fora?

Divulgação

O Festival de Hambúrguer, Bacon, Feijoada e Cerveja Artesanal até R$ 10 é uma realização da Art Shine Promoções e Eventos com apoio cultural da Fundação Memorial da América Latina, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Vá de transporte público (ou peça um carro por aplicativo)!

O Memorial da América Latina conta com acesso fácil por transporte público: está localizado ao lado da Estação Barra Funda do metrô e da CPTM.

Também há diversos pontos de ônibus nas proximidades, assim é possível aproveitar o evento sem maiores preocupações. As outras opções são ciclofaixa e bicicletário no portão 9 e estacionamento para carros por R$ 25,00 nos portões 4 e 15.

Serviço

Festival da Cerveja Artesanal

Onde? Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda)

Quando? Sábado (1º) e domingo (2), das 11h às 21h