Companhia GOL lança primeiro serviço de embarque por biometria facial do país

A Companhia GOL inaugurou nesta semana o primeiro serviço de embarque por biometria facial no país. A empresa é a única aérea brasileira a oferecer esse serviço, e o aeroporto RIOgaleão, no Rio de Janeiro, receberá de forma exclusiva o equipamento.

Com o novo serviço, não será necessário ter em mãos o cartão de embarque em papel ou smartphone para acessar a aeronave, como revelado em comunicado da empresa.

Paulo Whitaker/reuters

O usuário precisará, apenas, posicionar-se em frente ao totem de reconhecimento facial, localizado ao lado do portão de embarque e, com uma foto, será feita a verificação de segurança com os dados da viagem e documentos do cliente, para ser liberada a entrada no avião.

Para garantir o reconhecimento biométrico individual é necessário, antes da viagem, a realização de um cadastro prévio. A tecnologia utilizada é da ‘Full Face Biometric Solutions’, empresa especializada em identificação de pessoas com tecnologia de biometria.

Por meio de um algoritmo próprio, a ferramenta garante precisão a partir de 1024 pontos da face, em menos de um segundo. Hoje esse mesmo processo já é realizado com o recurso de Selfie Check-in, disponibilizado pelo aplicativo da companhia GOL.

Neste primeiro momento, o serviço será implementado como piloto no portão de número 34 do aeroporto RIOgaleão, e passará por uma fase de testes antes da expansão para outras bases da empresa.

