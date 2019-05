Companhia Azul anuncia nova rota diária entre Brasília e Recife

A companhia Azul começa a comercializar, a partir de 4 de junho, um mercado inédito em sua malha com três ligações diárias entre Brasília e Recife.

Com os novos voos, a companhia amplia as cidades servidas por seu hub no Nordeste. Hoje, Recife tem 60 decolagens por dia e atende 27 cidades no Brasil, Argentina e Estados Unidos.

Os voos serão operados pelos jatos Airbus A320neo da Azul, que contam com 174 lugares e TV ao vivo. A nova rota começa em 01-10-2019. Confira os horários de saída:

Brasília 6h00

Recife 9h20

Brasília 12h45

Recife 17h00

Brasília 19h40

Recife 22h45

