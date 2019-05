A nova alteração do WhatsApp que facilitará o uso do aplicativo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha em um novo recurso para os usuários da popular plataforma.

A nova alteração facilitará o uso do aplicativo e também aumentará a segurança do app, como revelado pelo portal especializado WABetaInfo.

O WhatsApp trabalha no recurso ‘Autenticação’ para o sistema operacional Android. A função já está disponível para o sistema IOS.

Com a atualização, quando o recurso estiver ativado, será possível desbloquear o aplicativo usando a digital ou reconhecimento facial.

As medidas aumentam o nível de segurança do aplicativo de mensagens. Para isso, o aparelho precisar ter compatibilidade com as tecnologias.

Capturas de tela

Uma versão beta anterior do WhatsApp também revelou que a plataforma poderia impedir capturas de tela no app. A ação seria limitada quando o recurso Autenticação fosse ativado.

No entanto, como revelado pelo site, o app mudou o procedimento. Ou seja, a plataforma não deve impedir o famoso print no Android.

UPDATE: WhatsApp is still working on the Authentication feature on Android.

I can confirm today that they have decided to allow conversation screenshots again 🎉 https://t.co/CUoFj5HYOQ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 30, 2019