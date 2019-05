Como envelhecer com saúde? Confira 3 excelentes dicas de dieta para quem já passou dos 30

O metabolismo dos seres humanos começa a mudar progressivamente quando passa dos 30 anos de idade. Este é o marco para fazer câmbios radicais nos hábitos alimentares e inserir atividades físicas para fortalecer o organismo.

Para prolongar a saúde e manter o peso ideal, mesmo depois da maternidade, o recomendável é escolher um estilo de vida saudável, ativo, em paz e harmonia.

Apresentamos três excelentes dicas nutricionais para quem já passou dos 30

Coma mais proteínas e verduras

Levar uma dieta completa que contemple todas as necessidades do organismo é fundamental. Dê uma maior importância para a qualidade das proteínas que você consome. Prefira cortes mais magros, proteína vegetal e libere um dia da semana para aquele pedaço mais gorduroso.

Reprodução/ Pixabay

Outra parte importante da dieta é consumir leguminosas, como soja, lentilhas e feijões. Essa classe de grãos é rica em proteínas, fibra e quase nada de gordura. Para finalizar muita verdura. Isso porque elas contêm carboidratos fibrosos e uma enormidade de nutrientes.

Frutas colorem e prolongam a vida

As frutas são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes. As melhores opções são as que contêm vitamina C, porque favorecem a prevenção do câncer, tais como a goiaba, laranja e kiwi.

Reprodução

Melancias, morangos, açaí e blueberries são ótimas fontes de antioxidantes e ajudam a combater a formação de radicais livres, inevitável no processo de envelhecimento.

Coma gordura, da boa

Uma porção ao dia de gorduras boas não pode faltar na dieta. Especialistas recomendam uma colher de sobremesa de azeite de oliva, um terço de abacate ou um punhado de frutos secos, como amêndoas, nozes ou amendoim sem sal. Todos são ideais para proteger contra doenças cardiovasculares e de AVCs, acidentes vasculares cerebrais.

Reprodução/ Pixabay

Tente inserir ômega-3 nessa equação também. A molécula de gordura é essencial para o bom funcionamento do cérebro, e várias pesquisas concluem que ele previne o surgimento de doenças mentais e combate problemas cardíacos. Carne de peixe, nozes, linhaça e chia são algumas das fontes.

FONTE: NUEVA MUJER