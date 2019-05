Vídeo impressionante! NASA divulga material que mostra a Terra desde a Estação Espacial Internacional

A Ageência Espacial Americana (NASA) divulgou um novo vídeo impressionante que mostra a Terra desde a Estação Espacial Internacional (EEI).

O material foi compartilhado pela instituição nesta quinta-feira (30) no Twitter. As imagens foram gravadas pelo astronauta americano Nick Hague.

"I was awestruck as I watched the wispy clouds disappear into the shadows."

This time-lapse 🎥 captures @AstroHague's view as the @Space_Station flew over a cloudy Earth from the Pacific to the Atlantic: https://t.co/3IeAa0kStr pic.twitter.com/fORvtKMl2f

