'Borderlands: The Handsome Collection' e 'Sonic Mania' são os jogos grátis do PS Plus de junho

'Borderlands: The Handsome Collection' e 'Sonic Mania' são os dois jogos grátis do 'PS Plus' no mês de junho. Os títulos gratuitos estarão disponíveis para baixar a partir do dia 4.

Os jogos oferecem uma mistura de plataformas em alta velocidade e um FPS de ação com muito humor, como revelado pela Playstation.

The Handsome Collection inclui todos os DLC de ambos os títulos (Borderlands 2 e The Pre-Sequel), multiplayer local melhorado e visuais remasterizados, e além disso, se você jogou um dos títulos no seu PS3, pode usar seu jogo salvo e começar de onde parou na versão de PS4.

“O velocista azul retornou com estilo em 2017 nesta nostálgica homenagem às raízes 2D de ação e velocidade da Sega, criado para deixar os fãs de Sonic com o maior sorriso”, detalhou a empresa em comunicado.

Enquanto espera a chegada dos novos títulos, ainda tem alguns dias para baixar os jogos de maio, antes que desapareçam no dia 3 de junho: ‘What Remains of Edith Finch’ ou o ‘Overcooked’.

Reprodução

