A lição cármica que cada signo do zodíaco deve aprender na vida

Cada signo do zodíaco possui um carma negativo que pode melhorar consideravelmente depois de ser identificado e trabalhado. Confira:

Áries

O carma do ariano está relacionado ao egoísmo. Ele aprender a considerar as necessidades dos outros e não apenas as suas. É preciso ser mais sensível, pois diferente do que ele pode pensar, isso não significa falta de confiança em si mesmo. Os pontos fracos como a falta de paciência, impulsividade e, em muitos casos, agressividade devem ser trabalhados.

Touro

Embora este signo saiba o que quer, precisa desenvolver mais confiança interna e não deixar que seu valor seja definido pelas coisas materiais que possui ou aparência. Assim como o ariano, o taurino tem uma enorme predisposição para a teimosia. Para muitos, essa qualidade pode ser um incentivo que reforça sua ambição e pode torná-la algo tóxico.

Gêmeos

O objetivo da vida deste signo é terminar o que começa e transcender a superficialidade, permitindo aprofundar-se mais tanto com as pessoas como com determinadas situações. O geminiano precisa aproveitar sua habilidade de comunicação e evitar cair em fofocas ou manipulação para obter um benefício pessoal.

Câncer

O carma deste signo se concentra no emocional. É preciso evitar dependência sentimental, mas sem fechar-se em si mesmo e construir barreiras para evitar o sofrimento. Para isso é preciso sempre se esforçar para concentrar energias no presente e viver as experiências que o cercam, porque se você não mudar o seu futuro, pode viver ciclos viciosos.

Leão

O leonino tende a ser muito egocêntrico e isso ameaça sua capacidade de se tornar um líder positivo. É preciso aprender a ouvir os outros e ser mais flexível e de mente aberta. Tente ser mais humilde e não pense que você merece todas as coisas boas que acontecem e as pessoas acabarão reconhecendo mais seu esforço.

Virgem

O carma de Virgem está no equilíbrio e bom senso. Seja mais racional, mas não caia em críticas destrutivas. Aja com honestidade e não como uma maneira de obter reconhecimento de todos, porque isso trará grandes frustrações. No final, a vida vai agradecer por uma resposta positiva à sua mudança de atitude.

Libra

O carma do libriano está focado na maneira como lida com seus relacionamentos, com sua família, amigos e até com ele mesmo. A indecisão e fortes tendências à passividade também contribuem para decisões erradas sobre muitas coisas. Trabalhe a autoconfiança, seja honesto consigo mesmo sobre e tenha o equilíbrio como objetivo.

Escorpião

Este signo enfrenta desafios constantes em torno dos seus relacionamentos. É necessário entender que relacionamento não é um jogo de poder, mas um trabalho em equipe com responsabilidades compartilhadas. Além disso, seu medo de falhar, propensão ao sofrimento e raiva também podem afetá-lo. Não hesite em pedir ajuda, se você precisar. O mundo não precisa ser carregado nas costas e ninguém merece ficar sempre na defensiva por medo do fracasso.

Sagitário

O carma do sagitariano é fazer as pazes com suas crenças espirituais e pessoais. Ele deve aprender a enfrentar as decepções e se aceitar para alcançar a paz interior. Em geral, eles tendem a ser mais egoístas e não se importam com o que os outros possam sentir ou pensar. Isso acaba transformando-os em pessoas que podem complicar relacionamentos dos mais diversos níveis. Tente pensar antes de falar e agir para que sua verdade seja mais positiva para os outros.

Capricórnio

O desafio que o capricorniano deve enfrentar é cultivar o pensamento crítico, além do que a sociedade espera, ouvindo melhor a sua voz interior. A visão pessimista de Capricórnio é geralmente seu pior inimigo. É mais confortável reclamar, mas no final, você acabará perdendo um tempo importante para a sua vida e sofrendo as consequências.

Aquário

O aquariano não suporta seguir ordens dos outros, por isso sempre procuram ser uma figura de poder. Ele deve aprender a cultivar empatia, compreensão e pensamento flexível, evitando principalmente discutir desnecessariamente. É importante cuidar do que o corresponde e ter mais tempo para refletir sobre os aspectos da vida que são realmente importantes, como o relacionamento com nós mesmos e pessoas queridas.

Peixes

Um dos carmas deste signo é a facilidade de se deixar levar pela ilusão ou a conveniência de não ter que tomar decisões. Isso faz com que as pessoas acabem vendo-o como alguém que apenas dá voltas em torna das decisões. Em essência, isso pode destruir muitas coisas e impedir que sua natureza brilhe. É preciso se encarregar da vida de uma vez por todas e deixar que os outros se maravilhem com aquilo que você possui dentro de si.