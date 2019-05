Garena transmite ao vivo disputa por uma das vagas da 2ª Temporada da Free Fire Pro League

A Garena transmite ao vivo nesta quinta-feira (30) disputa por uma das 36 vagas da Segunda Temporada da Free Fire Pro League.

A transmissão, compartilhada nas redes sociais do game battle royale, é comentado pelos jovens Diego Hads e Felipe Felpy.

“Acompanhe ao vivo com Diego Hads e Felipe Felpy, as melhores equipes do Brasil batalhando por uma das 36 vagas da Segunda Temporada da Free Fire Pro League”, compartilhou. Confira:

