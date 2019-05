'Call of Duty: Modern Warfare' chega em 25 de outubro

Modern Warfare está de volta: A celebrada série de Call of Duty terá seu aguardado retorno quando 'Call of Duty: Modern Warfare' for lançado mundialmente em 25 de outubro.

O novo jogo, publicado pela Activision e desenvolvido pela Infinity Ward, mergulha os jogadores em um conflito nos dias de hoje, em que decisões a cada segundo podem afetar o equilíbrio de poder global. Confira Trailer:

"Com o lançamento de Modern Warfare, estamos nos movendo para unir a comunidade. Em primeiro lugar, planejamos para que Modern Warfare seja jogado junto entre console e PC com suporte a cross-play", comentou Patrick Kelly, Diretor Criativo e co-Studio Head na Infinity Ward.

"Em segundo lugar, eliminaremos o tradicional passe de temporada, para que consigamos trazer mais mapas gratuitos e conteúdo, além de eventos pós-lançamento a todos os jogadores”.

'Call of Duty: Modern Warfare' apresenta um novo motor gráfico e entrega uma experiência imersiva e fotorrealista.

A nova tecnologia utiliza os últimos avanços em engenharia visual, incluindo um sistema físico que permite fotogrametria de última geração, um novo sistema de streaming híbrido, novo sistema de renderização de decalque PBR, iluminação volumétrica, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) e mais, assim como um novo pipeline de geometria GPU.

A renderização espectral fornece radiação de calor térmico e identificação de infravermelho para imagens térmicas e de visão noturna no jogo. O investimento técnico fornece uma animação de ponta e sistema blend shape, enquanto o novo conjunto de ferramentas de áudio permite o suporte total a Dolby ATMOS, em plataformas que contam com o recurso, junto com os mais recentes efeitos de simulação de áudio.

Os fãs que comprarem na pré-venda a versão digital do novo Modern Warfare, receberem um token de prestígio para ser utilizado em Call of Duty: Black Ops 4. O novo título será lançado mundialmente no dia 25 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC.

There’s a fine line between right and wrong. #ModernWarfare pic.twitter.com/gtuCOzH2zj — Call of Duty (@CallofDuty) May 30, 2019

