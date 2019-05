4G: velocidade no Brasil está abaixo de média mundial

O Brasil ocupa a 50ª posição em velocidade download com conexão 4G, com 13 Mbps (megabites por segundo), em raking de 87 países. Segundo pesquisa da OpenSignal, o índice está abaixo da média mundial, de 17,6 Mbps.

Nesse quesito, a internet móvel brasileira está atrás de países como Albânia (21,4 Mbps), Myanmar (16 Mbps), México (14,9 Mbps) e Vietnã (14,1 Mbps). Pioneira na oferta de acesso 5G, a Coreia do Sul aparece na liderança, com velocidade de 52,4 Mbps.

Já em velocidade de upload, o Brasil apresenta a marca de 4,5 Mbps, abaixo de Bolívia (6 Mbps), Peru (5,9 Mbps) e Cazaquistão (4,9 Mbps). A primeira colocada é a Dinamarca com 15,3 Mbps.

Em disponibilidade de rede, o Brasil está na 69ª posição com 72%, atrás de Camboja (81,1%), Argentina (79%) e Líbano (78,6%). A Coreia do Sul lidera, com 97,5% de cobertura.

Em nota, a SindiTelebrasil, associação que representa as operadoras do país, diz que a pesquisa apresenta resultados muito discrepantes em relação a estudos anteriores da própria consultoria e de outras entidades. “Como a pesquisa não traz detalhes sobre os critérios e a metodologia utilizados, qualquer análise dos resultados é dificultada, o que nos impossibilita fazer comentários”, afirma.

A OpenSignal coletou dados de mais de 43 milhões de celulares com conexão à internet em 87 países de janeiro a março deste ano.