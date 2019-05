Este é o SUV que menos desvalorizou nos últimos 12 meses, segundo a KBB Brasil

Se a indústria automobilística passa por dificuldades no Brasil, o segmento de SUVs não pode reclamar muito. Em 2018 foram mais de 500 mil veículos vendidos, segundo a plataforma de levantamento Kelley Blue Book (KBB Brasil).

E o Suzuki Vitara foi o carro menos perdeu valor de mercado. De acordo com a publicação, diferentes versões do utilitário japonês ocupam as quatro das primeiras posições da lista.

A versão 4X4 1.4 automática, no entanto, é o principal. Ela perdeu apenas 2,16% do valor de mercado no período de um ano. Ou seja, o carro japonês é uma das melhores escolhas para manter o poder de compra do dinheiro caso você esteja pensando em comprar um SUV.

Foram oito modelos averiguados pela página: Suzuki Vitara, Chevrolet Tracker, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Renegade, Nissan Kicks e Mitsubishi ASX. E esta é a lista dos 10 melhores carros avaliados.

Confira o top10 dos SUVs que menos perderam valor depois de deixar uma concessionária

SUZUKI VITARA 4SPORT 4X4 1.4 AT – 2,16%

– SUZUKI VITARA 4 SPORT 4X2 1.4 AT-3,37%

FORD ECOSPORT STORM 2.0 AT-5,85%

SUZUKI VITARA 4ALL 1.6 MT-5,97%

SUZUKI VITARA 4YOU 1.6 AT-6,04%

HONDA HR-V LX 1.8 CVT-6,56%

HONDA HR-V TOURING 1.8 CVT-7,20%

HONDA HR-V EXL 1.8 CVT-7,31%

HYUNDAI CRETA PRESTIGE 2.0-7,44%

HONDA HR-V EX 1.8 CVT-7,51%

Estas são as fotos do Suzuki Vitara 2019, o utilitário que menos depreciou nos últimos 12 meses