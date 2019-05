Imagens vazadas do novo iOS 13 da Apple mostram o novo 'dark mode' e mais recursos

A Apple deve apresentar durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) a nova versão do sistema operacional iOS 13.

E imagens vazadas já mostram o novo Dark Mode (modo noturno) e mais algumas novidades no sistema, conforme revelado pelo site especializado 9to5Mac.

Exclusive: Screenshots reveal iOS 13 Dark Mode, new Reminders app, more https://t.co/5u6eXs79yV by @_inside pic.twitter.com/j53pqLqxl1

— 9to5Mac.com (@9to5mac) May 28, 2019