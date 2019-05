A nova ferramenta do WhatsApp que já está disponível para os usuários

Um novo recurso já está disponível no WhatsApp. O objetivo da função inédita é facilitar a vida dos usuários na plataforma de mensagens.

Na recente atualização, o popular app melhorou a forma como recebemos mensagens de voz. Com isso, facilitando a navegabilidade.

Como revelado pelo site especializado WABetainfo, a novidade é liberada gradativamente para os usuários do aplicativo.

Mudança no app

Mensagens recebidas, quando em sequência, serão reproduzidas consecutivamente. É necessário apenas iniciar a primeira e as demais também serão tocadas.

Agência Brasil

Ou seja, quando um contato enviar muitas mensagens de áudios, não será necessário reproduzir individualmente. Aperte o play na primeira e o aplicativo fará o restante.

O recurso já estava disponível no sistema operacional IOS. Para ter acesso a novidade no Android, é necessário ter a ultima versão do aplicativo.

LEIA TAMBÉM: