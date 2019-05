Como cada signo do zodíaco deve lidar com a entrada da Lua em Áries

Por quase uma semana, a Lua entra em Áries, um signo de muita energia vital e que sempre consegue reunir forças para seguir em frente.

Confira como cada signo do zodíaco deve lidar com essa fase:

Áries

Este pode não ser o melhor momento para novos compromissos, mas sim de se concentrar nas responsabilidades que já possui. Tenha muito cuidado com a dureza das suas palavras.

Touro

Você deve aprender a se concentrar no que você tem e aprender a apreciá-lo. Tente dar mais tempo para aquilo que faz você se sentir bem e compartilhar sua energia positiva com os outros para também ser recompensado.

Gêmeos

Normalmente você vive o presente sem se preocupar com o futuro, mas agora deve ser mais consciente das consequências de suas ações. Tenha cuidado com as suas palavras e ações ou você pode se arrepender mais tarde. Aproveite as chances de se conectar com as pessoas ao seu redor.

Leão

O conforto pode estar impedindo você de desenvolver e alcançar seus objetivos. Para se beneficiar de uma mudança em sua vida, é preciso aproveitar as energias desta fase e abrir o coração para novas possibilidades.

Câncer

Calma e reflexão devem ser trabalhadas. Em breve você vai fechar um capítulo da sua vida e é preciso entendê-lo, pois isso vai ajudá-lo a avançar e se concentrar no que é melhor para o futuro.

Libra

Se abra para aprender coisas novas e isso o ajudará a ver as coisas de maneira diferente e expandir seus horizontes. Esta fase nos pede para manter a mente aberta a novas possibilidades.

Escorpião

Você vai notar que precisa fazer mudanças e a vida pode dar uma nova reviravolta. Por vezes precisamos dar adeus a uma situação que já não funciona para renovar nossa energia.

Virgem

Pode parecer complicado, mas este é o momento de estar mais conectado com o seu eu interior, prestando atenção ao lado espiritual e contando com o apoio de pessoas queridas para encontrar o caminho que procura.

Sagitário

Mudanças na forma como pensa sobre relacionamentos assustam, mas isso pode beneficiar você em muitos aspectos. Já não tenha tanto medo de se conectar com seu lado emocional e ouvir seu coração.

Capricórnio

Você pode ter o que quiser, mas primeiro deve trabalhar a sua determinação. Seu sacrifício será recompensado.

Aquário

Esta é a hora de entrar em um processo de cura e tentar ouvir o seu coração para saber como escolher o caminho certo. Tenha calma para decidir e lembre-se que o importante é agir com maior certeza.

Peixes

É hora de olhar para dentro de si, mas também é importante aproveitar a criatividade que aumenta e pode ajudá-lo a iniciar um novo projeto. Se prepare para mudar de perspectiva e até de caminho.