Battle Royale: Epic Games libera atualização de conteúdo para o Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quarta-feira (29) uma nova atualização de conteúdo para o Fortnite Battle Royale. No update, foram liberadas algumas novidades para o título. Confira as notas de patch:

BATTLE ROYALE

SMG de Rajada: 'Essa SMG de Rajada é potente em combates corpo a corpo", compartilhou a empresa. Veja detalhes:

Disponível nas variantes Comum, Incomum e Rara.

Dispara uma rajada rápida de 4 projéteis.

Causa 23, 24, 25 de dano.

Multiplicador x1,75 de acerto na cabeça.

Pente com 24 projéteis.



Pode ser encontrado em Saques de Chão, Baús e Máquinas de Vendas. Ela usa Munição Leve. Confira vídeo de apresentação:

ROTATIVIDADE DOS MODOS POR TEMPO LIMITADO:



"Ouro Maciço (Duplas): Lute até o fim usando armas Lendárias".

Lute até o fim usando armas Lendárias". " Tiramos o Modo Esquadrões do Cofre: Jogabilidade do Battle Royale com um conjunto limitado de armas composto apenas de itens que foram colocados no cofre nos modos padrão".

Jogabilidade do Battle Royale com um conjunto limitado de armas composto apenas de itens que foram colocados no cofre nos modos padrão". "Esquadrões — Encontros Imediatos: Combates corpo a corpo com Espingardas e Mochilas a Jato".

EQUIPE TUMULTO

Agora 4 Focos de Calor são gerados por partida para garantir que há mais chances de ter pelo menos um de cada lado, de acordo com a Epic Games.

"Essa é uma correção temporária até que possamos configurar a funcionalidade para forçar que a mesma quantidade seja gerada de cada lado em modos com equipes grandes".

A SMG de Rajada já está disponível na Atualização de Conteúdo do v9.10! Venha para as Notas de Atualização para saber mais:https://t.co/Dh8oDFB2aX pic.twitter.com/xFbI9i0PAA — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) May 29, 2019

MODO CRIATIVO

O Modo Criativo do game Fortnite também recebeu algumas novidades na recente atualização de conteúdo. Veja:

" Novos Chão de Terra: Altere os pisos das suas criações para capturar o clima certo".

Altere os pisos das suas criações para capturar o clima certo". "Tema Mina: Crie sua própria mina para explorar".

SALVE O MUNDO

"Southie — Fóssil: Nenhum outro Herói supera a Regeneração de Energia tricera-TOP do benefício Concentração Sáuria".

Benefício-Padrão: Concentração Sáuria. Enquanto o Escudo estiver esgotado, regenera 4 de Energia por segundo.

Benefício de Comandante: 'Concentração Sáuria +'. Enquanto o Escudo estiver esgotado, regenera 12 de Energia por segundo.

"Enfeitiçado: Livre-se do feitiço ou prepare-se para o pior". Confira todas as notas de patch do Fortnite neste link.

Os Heróis são enfeitiçados no começo da simulação e precisam ativar estátuas antigas para remover os efeitos.

Cuidado! Não só os efeitos de dano do feitiço aumentam ao longo do tempo como em algum momento o feitiço volta após ser removido!

Uma nova simulação Jogos de Guerra significa mais chances de ganhar Vales de Evento, um novo estandarte e mais variedade nas Missões Diárias.

