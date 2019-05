Foguete russo Soyuz é atingido por raio durante lançamento

Um raio atingiu o foguete russo Soyuz 2-1b poucos segundos após seu lançamento, realizado do Cosmódromo de Plesetsk, base espacial localizada a cerca de 800km ao norte de Moscou, na última segunda-feira (27).

Um vídeo do episódio foi publicado no Twitter pelo diretor da agência espacial russa Roscosmos, Dmitry Rogozin. "O raio não é um obstáculo para você", escreveu ele na rede social ao parabenizar a equipe responsável por supervisionar o voo. O fenômeno atingiu o foguete Soyuz 2-1b durante o lançamento do satélite Glonass-M, que fornece serviços de navegação para apoiar sistemas militares e civis.

De acordo com o Ministério de Defesa da Rússia, "o incidente não causou nenhum dano nem retardou o lançamento do foguete, que continuou sua jornada de 3,5 horas até a órbita baixa da Terra, onde entregou sua carga dentro do cronograma".

Logo depois do lançamento, a equipe de especialistas afirmou, em comunicado, que uma conexão estável foi estabelecida e mantida com a espaçonave. "Os sistemas de bordo da nave espacial Glonass-M estão funcionando normalmente", disse a nota.