Cientistas da NASA obtêm importantes descobertas sobre intrigante planeta ‘GJ 1132b’

Cientistas obtiveram importantes descobertas sobre intrigante planeta ‘GJ 1132b’. Como revelado pela NASA, o corpo celeste foi identificado em 2015 e é estudado desde estão.

De acordo com a instituição espacial, GJ 1132b orbita uma estrela do tipo M em apenas 1,6 dias. Ele fica a 39 anos-luz da Terra.

39 light-years from Earth🌎, the exoplanet GJ 1132b orbits an M-type star in just 1.6 days.

Scientists think this blazing🔥 world may have an atmosphere, a magma ocean🌋 & could offer clues to Venus' evolution in our own solar system.

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) May 28, 2019