Com um roteiro criativo e animado, Azul lança novo vídeo de segurança a bordo

A Azul Linhas Aéreas lançou um novo vídeo de segurança a bordo. O material é reproduzido dentro das aeronaves da empresa, pouco antes da decolagem.

“Pensando nisso, a companhia produziu um novo vídeo de instruções de segurança em voo, sempre atendendo às necessidades formais da ANAC”, disse em comunicado.

“Com um roteiro criativo e animado, que representa o jeito de ser da empresa e seus funcionários, o filme reforça o posicionamento da Azul como a companhia aérea mais brasileira de todas”, afirmou.

Azul / Reprodução

No novo vídeo de segurança, a companhia mostra as características regionais do povo brasileiro, com seus costumes e culturas distintas, por meio de músicas, traços, sotaques e trejeitos, além de cumprir seu papel em tornar algo tão importante um momento agradável, lúdico e descontraído.

O vídeo será veiculado nas aeronaves da companhia a partir de 1º de junho, começando pelos jatos Embraer e sendo transmitidos, posteriormente, nos modelos Airbus A320neo e A330. Confira o material:

Com informações da Azul

