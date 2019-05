6 alimentos que prometem diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue

Uma ótima maneira de prevenir e reduzir os riscos de doenças cardiovasculares é manter equilibrado os níveis de colesterol no sangue. A dieta é fundamental para evitar que o colesterol ruim (LDL) se acumule na parede dos vasos sanguíneos.

Por isso, o sítio estrangeiro Nueva Mujer elaborou uma lista de alimentos que têm o papel de combater a concentração de LDL no organismo. Seja aumentando a quantidade de HDL, Colesterol bom, ou adicionando estes alimentos à alimentação.

Confira os 6 alimentos que prometem diminuir o colesterol ruim da corrente sanguínea

Leguminosas

Reprodução/ Pixabay

Um grupo de grãos que inclui os feijões, as lentilhas, a soja, entre outros. De acordo com a explicação da nutricionista Kerri-Ann Jennings para portal Healthline, “elas contêm muita fibra, minerais e proteínas. Substituir alguns grãos refinados e carnes processadas por alimentos desta classe pode reduzir o risco de doença cardíaca”.

Abacate

Riquíssima fonte de gorduras boas, o abacate promove o aumento de HDL, responsável por remover o LDL da corrente sanguínea.

Amêndoas e nozes

São ricos em gorduras monoinsaturadas como o abacate. As nozes também estão cheias de ômega-3, uma gordura poli-insaturada associada ao bom funcionamento do coração. As amêndoas e outras nozes são ricas no aminoácido L-arginina, que auxilia o corpo a produzir oxido nítrico. Isso ajuda a regular a pressão arterial, segundo a nutricionista.

Grãos integrais

A manter todas as partes do grão, estes proporcionam mais vitaminas, compostos vegetais e minerais que os parentes refinados. Se bem que todos os grãos inteiros podem promover a saúde do coração, os principais são aveia e cevada.

Chocolate escuro e cacau

Reprodução/ Pixabay

Pode ser bom demais para se verdade, no entanto, uma investigação realizada pelo Departamento de Medicina do Hospital da Mulher Brigham em Boston, descobriu que o chocolate negro e o cacau podem, sim, reduzir o colesterol ruim.

Verduras

Esta classe de vegetais é uma parte vital da dieta saudável para o coração. São ricas em fibras, antioxidantes e, melhor de tudo, baixíssimas em calorias. Alguns deles são altos em pectinas, a mesma fibra solúvel encontrada nas macas e laranjas. Para encontra-las, escolha berinjelas, cenouras e batatas.