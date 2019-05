De forma mais prática, WhatsApp testa uma nova maneira de adicionar contatos

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, atualmente com 1,5 bilhão de usuários, testa uma nova maneira de adicionar contatos na agenda.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a novidade ainda está em desenvolvimento na plataforma.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.151: what's new?

QR Code feature and 'Share Status Update to Facebook Story' option under development!https://t.co/m999WJWvLi

NOTE: These features are not available yet and they will be enabled in future.

