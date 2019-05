Aproveite! Hoje é o último dia para baixar The Sims 4 de graça

Termina hoje a promoção de The Sims 4 de graça! A versão básica do jogo está disponível para download gratuito pelo site da Origin, neste link.

Além da versão gratuita, também é possível fazer o download da versão Deluxe, com os conteúdos digitais "Chapéus Incríveis de Animais", "Alma da Festa" e "A Noite Inteira" e a trilha sonora do The Sims 4, por R$ 199,90.

O anúncio foi feito no site oficial da EA, desenvolvedora do jogo. The Sims 4 está disponível para download em computadores Windows e MAC (somente estas estão de graça no site), Xbox One e PS4.