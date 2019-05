Nova lente do Snapchat coloca o vilão Thanos para dançar

O vilão Thanos, de "Vingadores: Ultimato" está sem limites na mais nova lente do Snapchat. O personagem desce, rebola e dança na novidade do app que promete tomar conta das redes sociais nos próximos dias.

A lente não está disponível por padrão na biblioteca do Snapchat. Para fazer o Thanos dançar, você deve desbloquear o recurso manualmente. Dica: Experimente testar a coreografia do vilão com estilos musicais diferentes. A gente garante que o resultado é hilário!

Thanos passou aqui pela redação do Metro Jornal, mas veio em paz / Arquivo/Metro Jornal

Veja o passo a passo: