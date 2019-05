Registro do Telescópio Hubble da NASA revela fusão de duas galáxias espirais

Um novo registro do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revela a fusão de duas galáxias espirais.

De acordo com a instituição, a galáxia maior e mais maciça à esquerda é catalogada como NGC 2207. Já a menor à direita é chamada de ‘IC 2163’.

A imagem do Telescópio Hubble mostra que forças da NGC distorceram a forma da menor, arremessando estrelas e gás em longas flâmulas.

No entanto, 2163 não tem energia suficiente para escapar da atração gravitacional e está destinada a ser puxada para trás e passar pela galáxia maior novamente no futuro.

LEIA MAIS:

Estranho asteroide que tem lua própria passará próximo à Terra neste fim de semana

Essas duas galáxias continuarão a distorcer-se e a romper-se mutuamente, revelou a agência espacial. Confira a iamgem:

#HubbleClassic Millions of light-years away, these two galaxies are performing a gravitational dance that will lead to their merger in a galactic grand finale. Glimpse these & other interacting galaxies in Hubble's newest Flickr album: https://t.co/KqstpCWyGS pic.twitter.com/zyLrd4it4G

— Hubble (@NASAHubble) May 28, 2019