PlayStation 5: Tudo o que você precisa saber sobre o novo console

O PlayStation 5, sucessor do PS4, é próxima aposta da Sony. O novo console deve ser lançado mundialmente em 2020. E algumas informações sobre o aparelho já foram liberadas, como revelado pelo site especializado CNET. Confira as novidades:

De acordo com os dados, a nova versão terá uma CPU (dos processadores Ryzen) e uma GPU (da família Radeon VII), ambas do fabricante AMD. O console também terá uma unidade de estado sólido (SSD).

Ainda segundo o site, o PS5 definitivamente oferecerá aos jogadores a opção de streaming de videogames, sem privá-los da capacidade de usar discos Blu-ray ou comprar a versão digital de um título.

Novos recursos

O console terá áudio 3D para um som mais imersivo, compatibilidade retroativa com os videogames PS4 e os óculos de realidade virtual do PlayStation VR.

No entanto, alguns jogos do PS4 não funcionarão, o que significa melhorias na placa gráfica e o processador desenvolvido pela AMD.

A empresa também confirmou que a carga de informação e o tempo de resposta é muito mais rápida do que a do PS 4 Pro. Além disso, ele suportará uma resolução de 8K.

Alguns meios de comunicação também afirmam que imagens vazadas de um possível protótipo do console da Sony mostram dois dos quatro cantos cortados e uma entrada para os discos físicos.

Títulos: Possíveis jogos prontos a tempo para o PS5 podem incluir: Horizon Zero Dawn 2, FIFA 21, Uncharted, Assassin's Creed e Gran Turismo 7.

O próximo game 'Call of Duty' também poderia ser um novo título para o console da próxima geração. O PS5 teria um preço possível de 399 dólares (Valor no mercado americano), segundo o CNET.

No entanto, há muitos rumores que devemos nos aproximar com cautela para não alimentar as expectativas de um PlayStation 5 irreal.

