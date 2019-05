Livre de glúten! Esta é a lista de cereais e grãos que são permitidos em uma dieta celíaca

Pouco mais de 1% da população adulta em países industrializados tem a doença celíaca de acordo com a Celiac Disease Foundation. Essa disfunção acarreta uma reação inflamatória na mucosa do intestino delgado provocada por uma resposta do sistema imunológico que ataca as moléculas de glúten.

A reação dificulta a absorção de micro e macronutrientes e impede que os portadores ingiram cereais, como trigo, centeio, aveia e cevada, além dos produtos derivados como farinhas, pães bolos entre outros.

Apesar das limitações, existem cereais e uma gama de produtos específicos para pessoas que têm de conviver com as restrições da doença celíaca. Com a ajuda do sítio especializado em saúde draxe.com e da Celiac Disease Foundation elaboramos uma lista de cereais que podem ser consumidos para quem segue a dieta.

Reprodução/ Pixabay

Alguns são liberados outros devem ser consumidos com parcimônia, como a aveia, por exemplo. Ela é considerada proibida, pois a maioria é processada pelo mesmo maquinário que processa o trigo. O consumo, no entanto, pode ser liberado em até meia xícara por dia e caso ela tenha o selo ‘livre de glúten’, segundo a fundacao americana.

A lista já é de grande ajuda para aqueles que ainda se sentem perdidos com esse problema. Afinal, alguns alimentos industrializados que nós nem imaginamos contêm glúten.

Estes cereais e grãos são livres de glúten permitidos em uma dieta celíaca