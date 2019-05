O último conselho de maio para cada signo do zodíaco

Maio está chegando ao fim, mas um último conselho ainda pode fazer você terminar este mês da melhor forma possível. Confira:

Áries

Não se prenda a pensamentos conservadores e opiniões quadradas. Deixe que seus julgamentos possam surpreendê-lo e abrace a quebra de padrões antigos – algo que é claramente um sinal de uma boa evolução. A única coisa que você deve preservar são seus princípios e sua ética para ampliar os horizontes da melhor forma e ficar ainda mais próximo das suas metas.

Touro

Existem grandes possibilidades de melhora nas relações amorosas. A convivência, renovação do amor ou até o começo de uma nova relação podem reascender um lado autêntico da sua personalidade que também o ajudará a identificar tudo oo que precisa mudar em sua vida. Não tenha medo de se questionar.

Gêmeos

Semana de encontros e reuniões, sejam de trabalho ou na vida pessoal. Permita-se conhecer as pessoas e também prestar a atenção em si mesmo – especialmente na própria intuição. Para fazer tudo isso, será necessário limpar a mente e não temer conexões com você mesmo e com os outros.

Câncer

A vida é cheia de estágios, bastante ligados com o passar do tempo, nosso desenvolvimento e maturidade. Mesmo que o presente não seja positivo, ele marca um crescimento importante e uma boa oportunidade de evolução.

Leão

Aproveite seus sucessos e acertos. A chave para o desenvolvimento pessoal e o progresso está em perseverar, mas também é muito importante apreciar as experiências e ter consciência da sua capacidade.

Virgem

Uma agradável sensação de bem-estar e sentimento de satisfação pode fazer uma grande diferença esta semana. Não é um evento casual ou imprevisível, mas sim a consequência de superar obstáculos e fazer mudanças positivas. Perceba o que vem dando certo e repita no futuro.

Libra

Esta é uma boa oportunidade para levar adiante ideias, projetos ou tarefas pendentes. Neste momento é preciso colocar suas mãos no trabalho, já que suas habilidades naturais, que são muitas e diversas, estarão totalmente preparadas e serão suficientes para chegar ainda mais perto dos seus objetivos.

Escorpião

A perseverança é uma grande virtude e você não deve deixá-la de lado. Lembre-se que somos todos totalmente responsáveis ​​por nossas próprias vidas e se não levantarmos para ir atrás do que desejamos, ninguém o fará.

Sagitário

Fingir ter tudo sob controle é algo muito comum nas pessoas, mas é inútil e causa exaustão de energia física e psíquica. Deixar algo fluir por um tempo não termina necessariamente no caos. Faça o teste de soltar as rédeas um pouco e avalie como você se sai.

Capricórnio

Seus altos e baixos psíquicos e de ânimo fazem parte da sua personalidade, mas além de afetá-lo diretamente, eles também podem causar alguns danos para aqueles que o rodeiam. Tente manter o equilíbrio por meio do autoconhecimento e não sofra mais as consequências negativas deste comportamento.

Aquário

Semana positiva, em que seu nível de consciência estará em um excelente momento e você verá tudo claramente. Mas lembre-se; ver o lado bom e ruim nem sempre é fácil. Aproveite esse tempo para analisar o que você é, o que você precisa, o que você quer e descobrir como alcançar os seus objetivos.

Peixes

Mesmo em fases de encerramento de ciclos – nem sempre tão fáceis – você passa por coisas incomuns, mas satisfatórias e felizes, como se a vida o retribuísse de algo. Nos próximos dias você pode experimentar esse fenômeno novamente e, sem dúvida, reconhece o poder da bondade. Lembre-se que o ponto final também marca o início de uma nova história.