Epic Games libera atualização de conteúdo para o Fortnite nesta quarta-feira

A desenvolvedora Epic Games libera uma nova atualização de conteúdo para o Fortnite Battle Royale nesta quarta-feira (29/05).

A informação foi compartilhada pela empresa no Twitter. De acordo com o comunicado, o update v9.10 será liberado no game pela manhã.

“Chegue de rajada na ação! A Atualização de Conteúdo do v9.10 chega amanhã, 29 de maio, às 9h no horário de Brasília, 13h no horário de Lisboa”, revelou.

No entanto, durante o processo, os jogadores não serão afetados: “Não será necessário fazer um download ou que os servidores sejam fechados”, escreveu. Confira:

