Dieta do pet: estes 8 alimentos humanos são proibidos para dar ao seu cachorro

A alimentação do pet é diferente da dos seres humanos, e é simples reconhecer isso porque alguns são muito bem alimentados apenas com a ração. No entanto, alguns donos gostam de compartilhar as comidas com seus melhores amigos.

Não é sempre que um alimento gostoso para um ser humano pode ser apreciado pelos cãezinhos. É importante levar em consideração a fisiologia do animal e saber as limitações para que ele também disfrute da companhia humana sem pagar com a própria saúde.

O sítio estrangeiro Healthline elaborou uma lista com 50 alimentos humanos que os dogs podem ou não comer. Separamos oito que são terminantemente proibidos e podem levar os cachorros até a morte.

Reprodução/ Pixabay

Confira os 8 alimentos proibidos para o seu pet