WhatsApp: é assim que anúncios serão exibidos no aplicativo de mensagem

O aplicativo WhatsApp , um dos apps mais populares do mundo, vai fazer algumas modificações importantes no próximo ano.

A plataforma de mensagens instantâneas terá publicidade. A nova alteração deve ser liberada para os usuários em 2020.

Durante o Facebook Marketing Summit, algumas informações foram divulgadas. A ideia é monetizar o aplicativo que possui mais de 1,5 bilhão de usuários.

Como vai funcionar

Tudo indica que a publicidade no WhatsApp será exibida nos ‘status’. Os sistemas operacionais Android e IOS serão afetados pela modificação. Confira:

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019