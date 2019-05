Unhas pálidas, brancas ou quebradiças; saiba o que estes 3 sintomas significam para a saúde

Você já sabe que as unhas podem apresentar sintomas ligados a inúmeras doenças porque já falamos de algumas aqui no Metro. No entanto, os sinais podem ser variados e existem mais problemas relacionados às unhas.

Estas marcas podem ser sinais de sérias disfunções fisiológicas. Um médico deve ser consultado caso você apresente algum sintoma, pois este pode ter diversos significados.

Confira os 3 sintomas nas unhas que podem significar problemas de saúde

Unhas pálidas

Reprodução/ Web MD

Podem significar algumas doenças: anemia, desnutrição, disfunção do fígado e do coração. Caso você tenha essa tonalidade, somente exames mais detalhados poderão dizer qual é o real problema.

Unhas brancas

Reprodução/ Web MD

Se você tem manchas brancas com contornos mais escuros, isso pode ser indicativo de hepatite ou disfunção no fígado, explica o Web MD.

Unhas quebradiças

Reprodução/ Web MD

Unhas ressecadas e que quebram com facilidade podem apontar que você tem um problema sério na tireoide. Mas, atenção! Caso estes sinais sejam acompanhados de unhas amareladas, é mais provável que se trate de uma infecção fúngica.