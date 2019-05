Uber lança submarino e te leva para conhecer a Grande Barreira de Corais na Austrália

Já pensou em conhecer a Grande Barreira de Corais, na Austrália, viajando em um submarino? Graças a uma parceria entre a Uber e a empresa de turismo Queensland, isso já é possível.

O scUber, como é chamado o serviço, foi lançado nesta segunda-feira (27). O preço do passeio para dois pilotos custa US$ 3.000 (cerca de R$ 12.068) e permite acesso exclusivo ao maior ecossistema do mundo.

O valor inclui embarque e retorno de sua localização com o aplicativo Uber; passeio panorâmico de helicóptero para a Ilha Heron (para partidas de Gladstone) ou para o navio Quicksilver Cruises ao largo da costa de Port Douglas (para partidas de Cairns, Port Douglas e Palm Cove); além de um passeio de uma hora no submarino.

Confira a experiência: