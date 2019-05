Depois de anuncia-lo ainda este ano, a Nissan lança o novo Kicks 2020 com algumas modificações. O utilitário poder ser adquirido já neste segundo semestre.

Todas as versões do Kicks serão movidas por um motor 1.6 16v as pirado e dual flex capaz de gerar 114 cavalos de forca. São duas as opções de câmbio: a mais básica manual com seis marchas e os demais modelos automático CVT.

O Kicks mais básico terá assistente de rampas e um pacote LED renovado. O S automático é o primeiro a contar com o piloto automático.

Em relação ao consumo, segundo a montadora, o SUV deve consumir 7,8km/L de álcool e 11,1km/L de gasolina na cidade e 9km/L de álcool e 13 km/L de gasolina na estrada.

O modelo S manual, que é o de entrada, será comercializado por R$78.290, isso é 2.500 reais a mais que a versão 2019. Os demais modelos não tiveram os valores divulgados.

Nissan kicks 2020: confira as fotos e preços do utilitário que estreia ainda esse ano no Brasil