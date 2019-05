NASA divulga fotos impressionantes tiradas desde a Estação Espacial Internacional

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou novas fotos impressionantes tiradas desde a Estação Espacial Internacional (EEI).

O EEI é um laboratório de classe mundial em orbita. A montagem no espaço começou em 1998 e terminou oficialmente em 2011. O local abriga atualmente vários astronautas,

Como revelado pela NASA, nos registros liberados hoje, é possível ver várias estrelas. Parte do nosso planeta também ganha destaque.

A sequência de fotos foi compartilhada nesta segunda-feira (27/05) pela instituição no Twiter. Confira as imagens:

Star light, Star Bright

First star I see tonight

I wish I may, I wish I might,

Have this wish I wish tonight. ✨

Born from clouds of dust & scattered throughout the universe, stars connect us to the cosmos. Enjoy their shine from the @Space_Station: https://t.co/gSDF3fZHwI pic.twitter.com/cPAcGyc71h

— NASA (@NASA) May 27, 2019