Horóscopo semanal: As previsões de cada signo do zodíaco para a última semana de maio

Entramos na última semana de maio, mas as previsões para cada signo do zodíaco ainda podem surpreender! Confira:

Áries

Semana para alcançar os objetivos que você tem em mente. Serão dias cheios de energias muito boas ao seu redor, apenas tente não cometer o erro de falar sobre seus planos futuros para que eles não atraiam más energias.

Um amigo pode propor que você comece um negócio ao seu lado e isso será positivo. Em questões de saúde, tome cuidado com depressões ou crises nervosas.

Você pode procura um amor para convidá-lo à uma viagem ou visita se você mora longe. Um amigo pode estar interessado por você, mas é preciso ser claro com ele sobre seus sentimentos e evitar confusão.

Tenha sempre seus documentos em ordem. Cuidado com um amor do passado, você ainda tem ressentimento e é preciso fechar os círculos. Você terá sorte em 27 de maio e seus números são 00, 01 e 31.

Touro

Você terá muito trabalho e poderá enfrentar problemas legais, por isso tente não se desesperar e encontrar a melhor solução.

Você receberá um convite para visitar alguém ou sua família. Dinheiro extra deve chegar em breve. Tente dar mais atenção à saúde dos seus pais.

Você é o um dos mais fortes do zodíaco e isso faz com que todos se apoiem bastante na sua segurança, por isso é sempre importante se proteger para afastar as energias negativas que o cercam.

No amor você estará indeciso; tente esclarecer seus sentimentos e deixe seu coração decidir quem é a melhor pessoa para você. Nesta terça-feira um amor de Escorpião ou Aquário pode chegar para os solteiros.

É compreensível que às vezes seja muito difícil mudar de emprego, mas se eles não valorizam você, é melhor começar a procurar novos horizontes. Seus números da sorte são 05, 44 e 87.

Gêmeos

Você participará terá tarefas pendentes e precisa gerenciar melhor seu tempo. Um ex pede para voltar; tente resolver qualquer situação bem.

Alguém pode convidá-lo a viajar, então aproveite a oportunidade para descansar. Você continuará com boa sorte em questões de dinheiro ou com os números 05, 19 e 23.

A proposta de um novo emprego pode surgir e ajudar a melhorar suas perspectivas econômicas.

Não brigue com um familiar querido que o aconselha, lembre-se que ele só quer o melhor para você. Um presente inesperado de alguém do signo de Áries ou Peixes pode chegar.

Tenha seus exames em dia; lembre-se de nunca deixar a saúde para depois. Não seja mais tão possessivo.

Câncer

Você se sentirá exausto com tudo o que passou em termos de viagens e pressão de trabalho, então dê um tempo para si mesmo. Lembre-se de que o melhor que seu signo pode fazer para recarregar sua energia é aproveitar sua casa ou a família.

No trabalho, você terá reuniões importantes. Um casamento na família pode alegrá-lo. Não dê conselhos àquele amigo que não quer ouvir ou as pessoas que tentam fazer com que todos consertem seus problemas.

Você muda sua casa ou decide morar sozinho por um tempo. Um novo negócio pode ser muito positivo.

O canceriano solteiro pode se apaixonar por alguém de Áries ou Libra que será muito compatível. Já os casados ​​enfrentarão um problema por causa do ciúme e devem tentar resolvê-lo sem dramas. Seus números da sorte são 02, 11 e 89.

Leão

Há mudanças importantes em sua vida profissional. Se alguma notícia positiva chegar diga apenas para as pessoas que realmente amam você.

Uma viagem pode chegar com o objetivo de recarregar energias. Alguém pode pedir ajuda financeira.

Não insista mais nesta pessoa que não o ama. Lembre-se de que é melhor fechar os círculos e seguir em frente. Seus números da sorte são 06, 55 e 81.

Para solteiros ou aqueles que já querem formalizar seu relacionamento, o vermelho irá ajudar a atrair o amor. Lembre-se de que o seu signo é muito apaixonado, mas pode ser infiel, por isso, tente não comprometer se quiser continuar com várias pessoas ao mesmo tempo.

Virgem

Você terá a oportunidade pagar dívidas. Uma viagem com pessoas especiais pode ser planejada. Um amigo oferecer uma oportunidade de negócio e tudo sairá bem.

Lembre-se de que você deve sempre atualizar seus estudos para ser competitivo, portanto, não deixe de se especializar.

Os amigos sinceros são aqueles que o apoiam em bons e maus momentos; isso os diferencia daqueles que só buscam seus interesses. Você celebra o aniversário de alguém querido e se sente feliz.

Evite ficar na defensiva e considere que ainda existem pessoas boas no mundo que querem ajudá-lo. Você terá sorte com os números 34, 50 e 91. Você saberá sobre uma gravidez. Cuidado com a pressão arterial ou dores de cabeça. Tente ter uma dieta mais saudável.

Libra

Verifique pagamentos pendentes. Tente poupar mais para o seu futuro e lembre-se de que o seu signo precisa sempre de dinheiro extra para se sentir seguro, por isso evite gastar em coisas que não necessita.

São dias para tomar decisões sobre questões de novos projetos de trabalho. Um amor do passado quer voltar. Tenha em mente que seu signo é muito territorial e sempre quer continuar com seus parceiros anteriores. Pense bem se você quer dar uma chance.

Cuide de problemas estomacais e lembre-se de ter uma vida mais saudável. Você recebe uma surpresa econômica.

Seu melhor dia será na quarta-feira e seus números da sorte são 04, 11 e 78. Evite ficar bravo sem razão e tenha mais calma em tudo que fizer para não afastar as pessoas que amam você.

Escorpião

Atualize e organize tudo em estudos ou trabalho; lembre-se de que você precisará disso para objetivos pessoais. Comece a economizar para sair de férias no mês de julho. Cuide de problemas de ouvido ou garganta, considere que eles são seus pontos fracos.

No amor, às vezes você se sente acomodado e acha que o seu parceiro está apenas por interesse, então é preciso analisar bem sua situação sentimental e pedir conselhos; só assim você verá a solução chegará à sua vida e trazer paz.

Tente descansar e deixar de lado o celular ou pensamentos negativos para que você possa ter uma melhor noite. Comece o negócio que você tem em mente, esta é a hora. Você terá um sorte com os números 04, 21 e 88.

Sagitário

Esta semana você inicia um novo desafio em sua vida profissional. Lembre-se de que essa mudança ocorre no seu melhor momento e que energias positivas estarão do seu lado. Você terá sorte com os números 07, 21 e 88; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você é convidado para um batismo ou uma festa de família. Cuidado no trabalho e tente resolver tudo o que está pendente para não ter problemas com seus superiores.

Você decide ir em uma viagem com sua família em julho. Tente amadurecer em seu relacionamento amoroso, lembre-se de que seu parceiro nem sempre perdoará o que você diz e faz.

Uma pessoa do signo de fogo pode procurá-lo para ter um relacionamento amoroso. Os sagitarianos que estão casados podem se surpreender com uma gravidez. Tenha uma vida mais saudável para aumentar sua luz.

Capricórnio

Você executa vários procedimentos resolve problemas pendentes, lembre-se de que é importante estar em paz para avançar em sua vida. Você fala com um ex-parceiro para evitar problemas.

Será uma semana de renovação completa. Dinheiro extra pode chegar graças a uma venda. Cuidado com a raiva no trabalho e tenha em mente que é melhor não prestar atenção àquelas pessoas que só procuram incomodá-lo. Lembre-se que o seu signo atrai muita inveja.

Não brinque mais com amor! É melhor ser honesto e se você não quer mais ficar com o seu parceiro, é hora de dar um tempo. Você prepara uma viagem para o mês de junho.

É hora de rever suas condições no trabalho e pedir um aumento de salário. Lembre-se de que aquele que não fala não é levado em conta. Você se apaixona por alguém de Áries ou Virgem.

Aquário

Você analisa as despesas pendentes, mas mesmo assim precisa se administrar melhor para evitar problemas financeiros. Cuidado com o amor, pois não é bom dar esperanças para duas pessoas ao mesmo tempo.

Uma nova posição ou outro emprego podem chegar. Tenha em conta que às vezes você sabota a si mesmo; lembre-se que sua mente é forte e sempre o que você quer virá decida enfrentar novos desafios em sua vida.

Fique atento para hérnias ou problemas de infecção da pele; consulte o médico. Seu melhor dia será terça-feira porque você receberá notícias muito boas. Você se sente nervoso porque não sabe como cortar uma amizade ou um amor passageiro, considere que a melhor coisa na vida é falar com a verdade e estar em paz. Você terá sorte com os números 18, 32 e 50.

Peixes

Mudanças radicais chegam ao trabalho porque você recebe a proposta de algo novo; lembre-se de não ter tanto medo de mudanças em sua vida e enfrentar novos desafios.

É compreensível que às vezes você se lembre muito daquele amor que foi embora, mas tenha em mente que o tempo cura tudo. Você recebe dinheiro extra, mas alguém pode pedir ajuda financeira.

Evite perder tempo em encontros amorosos online e dê mais importância para a vida real. Um amor do passado pode retornar.

Uma energia negativa está presente em seu trabalho, por isso evite confiar tanto e se proteja. Você terá sorte na sexta-feira com os números 03, 17 e 31.