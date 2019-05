O final de maio e início de junho será especial para dois signos do zodíaco

Durante estes últimos dias de maio e início de junho, a Lua acaba de entrar em sua fase quarto minguante, trazendo energias especialmente importantes para aqueles que nasceram sob os signos Leão e Escorpião.

Estes dias serão de grande mudança, entregando muitas oportunidade de se reinventar, refletir sobre os erros e pensar em novas estratégias para alcançar o sucesso.

Para os escorpianos, este será um momento muito favorável para impulsionar como nunca a vida financeira e novos empreendimentos. No entanto, é fundamental manter a calma e não se deixar levar pelas paixões fugazes, já que os resultados nesta área poderiam não ser nada positivos.

Para os nascidos sob o signo de Leão, a Lua quarto minguante indica uma busca por novos horizontes, que coincide com a chegada da metade do ano e traz consigo a possibilidade de fazer novos planos. A vida amorosa promete ter novas possibilidades tanto para solteiros como para comprometidos – que podem se surpreender com novos pretendentes, conexões emocionais profundas e até mesmo uma gravidez.

Reprodução / Giphy

Esta é a fase de avaliação, de recalcular novos projetos e se desfazer daquilo que já não está trazendo coisas positivas para a vida. É o momento ideal para se livrar do que já não queremos, mas ainda ficamos apegados.

Para todos os signos, este é um momento de procurar mudanças significativas, mas para os signos de Leão e Escorpião serão dias cruciais, que podem pedir que importantes decisões sejam tomadas.

Por mais que contornar os problemas pareça algo desafiador, chegou a hora disso ser feito sem medo e sempre com muita autoanálise. O conselho que não deve ser esquecido é respirar fundo e pensar muito bem antes de tomar uma decisão – mas tentar o máximo que puder tomá-la com determinação.