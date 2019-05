Estes sinais demonstram que você não está comendo a quantidade suficiente de proteínas

Os peptídeos se juntam e formam os aminoácidos, estes são a chave para a construção das proteínas, estruturas complexas que auxiliam uma série de funções no organismo de qualquer ser vivo. Já da pra ver o que a falta desse nutriente pode ocasionar.

Caso ainda seja complexo mentalizar isso tudo, o sítio estrangeiro Web MD compilou uma lista de setes processos que seriam devidamente comprometidos caso a ingestão de proteína seja abaixo do ideal.

Segundo as diretrizes dietética diárias, um adulto deve consumir cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de massa corporal por dia. Isso deve ser por volta de 65 gramas do nutriente para um sujeito que pese 80 quilos.

Lembre-se de consultar um médico caso apresente alguns desses sinais, apesar de eles significaram deficiência de proteínas, eles também podem ser sintomas de outras enfermidades. Exames detalhados e a opinião de um profissional são fundamentais para um diagnóstico preciso.

Inchaço

Ocorre nos pés, pernas, mãos e abdômen. De acordo com o Web MD uma possível causa seriam as proteínas que circulam no sangue. A albumina pode ser a responsável por livrar as células do acumulo de líquidos.

Mudanças de humor

Reprodução/ Pixabay

Neurotransmissores são formados a partir de aminoácidos, os bloquinhos que formam as proteínas – estas podem ter até centenas desses bloquinhos. Ingerir pouca proteína pode causar desequilíbrio nesse balanço e afetar o humor e ânimo.

Marcas nas unhas, manchas nas peles e cabelo fraco

Elastina, colágeno e queratina dão força e flexibilidade aos cabelos, peles e unhas. Consumir menos proteínas que o necessário causar queda de cabelo, manchas e feridas nas unhas e pele, pois o corpo não consegue produzir as três substâncias essenciais.

Cansaço e fadiga

Pesquisas demonstram que apenas uma semana de consumo reduzido de proteínas já é capaz de aumentar a fadiga e cansaço, isso pode ser pior se você tem mais de 55 anos. Com o tempo, adicione a esta conta perda de massa muscular, dificuldade de manter o equilíbrio e desaceleração do metabolismo.

Fome constante

É um dos três principais macronutrientes juntamente com carboidratos e gorduras. Ingerir quantidades adequadas de proteína é fundamental para manter a saciedade por mais tempo e é peça fundamental em qualquer dieta de perda, ganho ou manutenção de peso.

Feridas que demoram a cicatrizar

Reprodução/ Web MD

Segundo o Web MD esta pode ser uma complicação da falta de colágeno no organismo. Além disso, é preciso proteína para que o sangue possa coagular.

Ficar ou se manter doente

Aminoácidos são a chave para a formação de células brancas, aquelas do sistema imunológico que combatem invasores, como bactérias, vírus e infecções. Proteínas são fundamentais para digestão e, algumas pesquisas relatam que elas ajudam boas bactérias a prosperarem no trato intestinal.