Estes 5 alimentos são ricos em colágeno: proteína fortalece a pele e retarda o aparecimento de rugas

Manter a saúde dos tecidos conjuntivos, pele, tecidos de órgãos e saúde dos cabelos e unhas pode ser atingido com três proteínas específicas: colágeno, elastina e queratina.

De acordo com o sítio estrangeiro Draxe.com, existem alguns alimentos que se sobressaem na quantidade de elastina e colágeno. Eles auxiliam a saúde geral da pele e órgãos assim como retardam o aparecimento de rugas.

Estes 5 alimentos são ricos em colágeno

Caldo de osso

Cozinhar ossos, tendões e ligamentos por longos períodos é uma ótima forma de ter uma fonte riquíssima de colágeno a baixo custo. Eles podem demorar dias para se desfazer, no entanto, o ganho para a saúde vale a pena. Existem suplementos à base desses alimentos, mas o caldo é uma opção muito mais apetitosa.

Spirulina

Reprodução

Já falamos sobre as propriedades espetaculares da Spirulina, e a quantidade de glicina é um dos grandes benefícios dela. Esse aminoácido é fundamental para a formação do colágeno no organismo. A alga é encontrada desidratada e em forma de suplemento e é ótima para quem segue uma dieta vegana.

Bacalhau

É um peixe que contém grande concentração de glicina e prolina, dois aminoácidos poderosos para o corpo. Além disso, é rico em ômega-3, vitamina B6, selênio e fósforo.

Ovos

Reprodução/ Pixabay

É o melhor custo benefício da lista. Fácil de ser encontrado e preparado e, ainda por cima, é barato. Usar o ovo completo, gema e clara, fornece grandes quantidades de nutrientes, proteínas de alta qualidade e minerais essenciais.

Gelatina

É derivado de colágeno, logo, não poderia faltar na lista. Pode ser usada em sobremesas, sopas, ensopados e caldos. Junto com o ovo é bem barata e pode ser inserida na dieta. Geralmente é retirado do tecido conjuntivo dos bovinos, porém, existem gelatinas veganas, derivadas de outras fontes vegetais.