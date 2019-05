Mudança radical: WhatsApp começará a mostrar publicidade no aplicativo

A publicidade continua a dominar as redes sociais. E a partir de 2020 será o aplicativo WhatsApp que começa a exibir anúncios.

No entanto, apenas os ‘status’ devem ser utilizados. O novo recurso deve funcionar como no Instagram, também pertencente ao grupo do Facebook.

Por meio do Facebook Marketing Summit, foi confirmado que os anúncios chegarão no próximo ano na plataforma de mensagens instantâneas.

OUTRA FUNÇÃO

Aumentando as possibilidades do WhatsApp Businnes, empresas também poderão disponibilizar catálogos de produtos no próprio app. A ideia é facilitar o comercio na plataforma. No entanto, ainda não está claro como tudo deve funcionar.

Pixabay

