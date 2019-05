Os signos que consideram o sexo muito importante para a relação

Quando o assunto são as relações românticas, o sexo quase sempre entra como uma parte importante para a rotina dos amantes. Contudo, alguns signos tendem a dar mais importância ao sexo no relacionamento do que outros.

Veja cinco signos que, de acordo com a sua personalidade, tendem a considerar o sexo algo muito importante:

Áries

Áries sempre busca dinamismo na vida e na cama. Dessa forma, apesar de transmitir muita ternura e carinho, ele gosta mesmo é experimentar e cumprir suas fantasias e as de seu parceiro na cama – especialmente se é ele que está no comando.

Virgem

O virginiano precisa sentir que em algum momento consegue se libertar de sua personalidade analítica e crítica. O sexo é uma dessas saídas que consegue distrair e relaxar esse signo, por isso para eles esse aspecto é bem importante.

Reprodução / Tumblr

Escorpião

Apaixonado que só ele, o escorpiano também é selvagem, uma mistura perfeita quando o assunto é sexo. São bons nisso e gostam de testar os limites. A importância que dão as relações sexuais vem justamente disso, sua vontade de experimentar junto ao parceiro e criar ainda mais intimidade.

Capricórnio

O capricorniano é considerado sério em todos os aspectos, no entanto, se transforma bastante na cama. Interessados em experimentar novos prazeres, eles gostam de construir um mundo de novas experiências, o que os ajuda a manter a chama acesa e os parceiros interessados.

Aquário

Este signo odeia a monotonia! Para ele a vida sexual variada e intensa contribui na hora de não deixar o relacionamento cair na rotina. Para aqueles que procuram um parceiro mente aberta, este é o signo ideal.