Filtro solar continua sendo fundamental no outono; veja dicas de cuidados para a pele

A nossa pele requer cuidados diários para estar sempre saudável. E o outono também pede cuidados especiais.

A dermatologista Livia Pino explica que durante esta época o ressecamento da pele aumenta porque diminuímos a ingestão de água e tomamos banhos mais quentes. Por isso, precisamos correr atrás do prejuízo e hidratar bastante a pele.

Além disso, com a incidência da radiação ultravioleta, a proteção solar é fundamental para a prevenção tanto do câncer de pele quanto de manchas e rugas. Mas, lembre-se que para qualquer idade ou época do ano, uma rotina para cuidar bem da pele é essencial.

E não se esqueça de continuar usando repelente. O verão acabou, mas o calor ainda não totalmente. Nem pense em correr o risco de contrair dengue, zika ou chikungunya.

Em dia, com a pele mais firme

1. Lave o rosto duas vezes ao dia com sabonete específico e use cosméticos indicados pelo seu dermatologista para estimular a renovação celular, tratar manchas e estimular o colágeno, garantindo uma pele mais firme.

2. Hidrate o corpo preferencialmente após o banho.

3. Use diariamente, mesmo quando o dia estiver nublado, filtro solar adequado para o seu tipo de pele.

4. Tenha uma alimentação bem balanceada, com frutas, verduras, legumes, grãos e proteína.

5. Pergunte para o seu dermatologista sobre a indicação de tratamentos para ganhar firmeza na pele, de acordo com a sua idade.

Pele de seda

Entre 20 e 29 anos

Use antioxidantes que combatam o estresse oxidativo. Por exemplo, a vitamina C, que ajuda no tratamento das primeiras manchas de sol. Nessa época, a pele tende a ser mais oleosa e cuidados para acne e oleosidade também são necessários.

Entre 30 e 39 anos

Além dos cuidados anteriores, podemos usar ácidos que renovam a pele e estimulam o colágeno (proteína que sustenta a pele e garante firmeza). Há possibilidades de tratamentos com laser, toxina botulínica e preenchimento cutâneo.

Após os 40 anos

Mantenha os cuidados anteriores e use cosméticos que devolvam à pele substâncias que começam a diminuir com a idade e que a trate como se fosse 3D, repondo volume onde foi perdido, preenchendo ou aliviando as rugas e garantindo firmeza.

Não fume!

O tabagismo influencia muito no envelhecimento da pele, que pode ficar amarelada, manchada, com mais rugas e com tendência maior à flacidez.