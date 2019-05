Dieta detox: confira os 7 alimentos ideais para desinchar o corpo

A correria cotidiana aliada à facilidade com que alimentos preparados estão disponíveis nas grandes cidades, contribuem para que muitas pessoas consumam comidas processadas, mesmo sabendo que elas podem ser prejudiciais para o organismo.

Além de ser um grande fator de risco para o surgimento de câncer, como demonstrado em várias pesquisas, estes alimentos podem causar inchaço e fazer engordar com facilidade.

Por isso, o sítio estrangeiro Nueva Mujer criou a lista com setes alimentos capazes de desinchar e desintoxicar o organismo. Apesar de eles serem benéficios, lembre-se que a dieta também é parte importante do processo, e mudar os hábitos alimentares com a ajuda de um nutricionista é fundamental.

Confira os 7 alimentos ideais para desinchar o corpo

Kiwi

Reprodução/ Pixabay

Contém potássio, o que previne a retenção de líquidos e contribui para eliminar as toxinas do corpo. Também é baixo em calorias e grande quantidade de Vitamina C.

Melão

É rico em manganês, vitamina C e flavonoides. Este último protege dos radicais livres. Os demais são ótimo auxílio para fortalecer o sistema imunológico.

Aspargos

São baixíssimos em calorias e ajudam a eliminar toxinas da corrente sanguínea. Assim como o Kiwi, é rico em potássio e é um ótimo diurético.

Limão

Limão / Pexels

É fruta padrão em todas as dietas detox pelo alto conteúdo de vitamina C, antioxidantes e eletrólitos. Fortalece o sistema imunológico e melhora a digestão.

Gengibre

É um diurético poderoso, melhora a digestão e ainda ajuda a acelerar o metabolismo. Especialistas indicam que é ótimo para desintoxicar os rins, e ainda combate infecções.

Pepino

É baixo em calorias pela grande quantidade de água na composição. Contém uma série de nutrientes como provitamina A, vitaminas B, C e E além de potássio, cálcio e fósforo.

Abacate

Reprodução/ Pixabay

Riquíssimo em ácidos graxos monoinsaturados favorece a circulação sanguínea e combate os níveis de colesterol e triglicerídeos. É recomendado em muitas dietas, porém é calórico, por isso deve ser consumido com parcimônia.