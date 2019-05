Confira sete dicas de pratos para serem harmonizados com vinho em dias de frio

Com a queda das temperaturas, parece cada vez mais convidativa a ideia de desfrutar de um almoço ou jantar acompanhado de um bom vinho. Seja combinada com carnes, massas, sobremesas e até sopas – tão consumidas no outono e inverno curitibanos –, há sempre uma opção ideal de vinho para ser harmonizado com o cardápio.

Por isso, Débora Breginski – eleita a melhor sommelière de Curitiba pelo Brindo Wine – selecionou diferentes vinhos para serem harmonizados com alguns dos pratos mais pedidos durante as estações mais frias. Confira abaixo as dicas de harmonização de vinhos e refeições para experimentar no frio.