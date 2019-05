Quais são os requisitos mínimos para o 'Salve o Mundo' do Fortnite?

Quais são os requisitos mínimos para jogar 'Salve o Mundo' no Fortnite? Em um tutorial no site do game, a desenvolvedora Epic Games explica os quesitos para os usuários.

“Conforme a temporada de Acesso Antecipado progredir, os requisitos mínimos mudarão para incluir mais opções de hardware”, afirma.

“Se seu sistema (do computador) não se encaixar nos requisitos, volte mais tarde, pois melhoraremos a otimização do jogo”, orienta. Confira requisitos:

Requisitos recomendados do sistema:

GPU DX11 equivalente a Nvidia GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

2 GByte de VRAM

Core i5 2.8 Ghz

8 GByte de RAM

Windows 7/8/10 64 bits e Mac OSX Sierra (10.13.6+)

Requisitos mínimos do sistema:

Intel HD 4000 no PC ou Intel Iris Pro 5200 no Mac

Core i3 2.4 Ghz

4 GByte de RAM

Windows 7/8/10 64 bits e Mac OSX Sierra (10.12.6+)

