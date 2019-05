Os signos do zodíaco que tiram os amigos do sério

É normal que na amizade as pessoas passem um pouco de raiva, afinal, relações próximas sempre podem entrar em conflito. Contudo, existem três signos do zodíaco que são os amigos que mais tiram a gente do sério.

Confira se você está na lista:

Câncer

O canceriano faz os amigos passarem raiva porque está sempre sofrendo por algum motivo e é difícil levantar seu ânimo. Eles são pessoas sensíveis e se magoam facilmente, então se você pisou na bola, certamente terá que se esforçar para ser perdoado.

Peixes

O pisciano é profundo e guarda um mundo dentro de si. Isso é muito bonito, mas pode irritar bastante as pessoas próximas que não conseguem compreende-lo e acham que ele não está seguro o suficiente da sua amizade para compartilhar o que sente.

O pisciano quando fica triste tende a se fechar, um mecanismo que dá a ideia de que ele está se distanciando de você.

Virgem

O virginiano irrita por querer tudo sempre do jeito dele, mas os amigos de verdade desse signo passam ainda mais raiva quando tem que lidar com suas neuras e baixa confiança em si mesmo.

É difícil saber que alguém é genial, mas não acredita em si e ainda por cima não leva em conta sua opinião porque quer estar sempre certo.