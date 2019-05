[FOTOS] WhatsApp vai reformular mais de 150 emojis

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp vai reformular mais de 150 emojis na versão para o sistema operacional Android.

De acordo com o portal especializado WABetainfo , a versão do app atualizada (com os novos formatos) já foi enviada pela plataforma para o beta 2.19.139.



No entanto, ainda não está disponível para os usuários comuns. São necessários alguns testes antes da liberação para todos.

Em alguns, foram feitas pequenas alterações. Assim, nos próximos dias, os usuários poderão ver os emojis reformulados no WhatsApp:



