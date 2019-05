Problema na tireoide pode causar perda ou ganho excessivo de peso

Por controlar o ritmo do nosso metabolismo, disfunções na tireoide podem trazer uma série de problemas no corpo, como alteração do peso e problemas cardíacos. Amanhã é o Dia Internacional da Tireoide.

Segundo a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Carolina Ferraz, “as duas principais doenças da tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo.” Ela explica que ambas são disfunções na produção dos hormônios T3 e T4.

O hipotireoidismo é a baixa produção dos hormônios e causa desaceleração geral do metabolismo. Intestino preso, sonolência e retenção de líquidos são os principais sintomas. “O intestino mais lento e a retenção de líquido podem causar aumento no peso”, disse.

Já o hipertireoidismo é a produção excessiva de hormônios e, segundo a médica, pode causar taquicardia, intestino acelerado, diarreias, transpiração excessiva, insônia e perda de peso.

A endocrinologista explica que o iodo é fundamental para o funcionamento da tireoide, mas “tanto o excesso quanto a falta podem fazer mal.”

Recomendações para uma tireoide saudável:

• Iodo.

Segundo a médica Carolina Ferraz, a quantidade de iodo da nossa alimentação já é suficiente. As principais fontes são frutos do mar e o sal de cozinha.

• Cuidado com a soja.

Excesso de soja afeta a tireoide, reduzindo a produção de hormônios.