Nissan Frontier 2019 Attack: camionete será importada da Argentina e chega reformulada ao Brasil

A nova geração da Nissan Frontier chega ao Brasil com inúmeras novidades para fazer jus aos mais de 15 milhões de camionetes vendidas em mais de 180 países.

Em parceria com a Renault, a Frontier 2019 será produzida em uma fábrica conjunta na Argentina e chega ao país com preços competitivos.

A nova Nissan Frontier está à venda a partir de 137.550 com câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4 até a mais completa com câmbio automático de 7 marchas, que custará 194.790.

O motor será de 2.3 litros em todas as versões, no entanto, a configuração pode mudar caso o cliente deseja uma ou duas turbinas. Outra opção é a de escolha a potência do motor, que pode gerar 160 cavalos ou 190.

Nissan Frontier 2019 Attack: confira as fotos da camionete importada da Argentina que chega ao Brasil reformulada