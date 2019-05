Estes 7 motivos podem explicar por que algumas mulheres não têm mais tanto desejo de fazer sexo

Além da reprodução, o sexo é essencial em qualquer relação amorosa. Trata-se de intimidade, prazer e conexão com o parceiro. Seja em uma relação de longo prazo ou uma que esteja começando são vários os benefícios para a saúde.

No entanto, se as relações sexuais com seu parceiro se tornaram escassas porque tenha perdido a vontade, mesmo que seja passageiro, um impulso sexual notavelmente baixo nas mulheres é quase sempre um sinal de que algo não está bem.

Estas são algumas das causa mais comuns de baixa libido; é importante consultar um médico ou ginecologista antes de tirar conclusões precipitadas.

Desiquilíbrio hormonal

As deficiências de hormônios sexuais, em particular estrógeno e testosterona, são a razão numero um que provocam queda da libido. A pílula anticoncepcional, como DIU e progesterona, podem ser os principais causadores já que alteram os hormônios, no entanto, a gravidez e lactância são dois fatores que devem ser lavados em conta.

Você não está dormindo bem

PxHere

Dormir pouco pode te deixar mais indisposta para o sexo. O corpo feminino pode perder o desejo de ter relações sexuais quando luta por satisfazer as próprias necessidades energéticas. Talvez umas horinha a mais de sono podem devolver o desejo perdido.

Você está perdendo peso

Manter um peso saudável ajuda a manter em alta a libido, no entanto, uma dieta radical pode suprimi-la. Assim como atividades moderadas aumentam o apetite sexual, os exercícios extremos têm o efeito contrário.

O estresse te consome

Canalizar toda a energia no trabalho, nas finanças da casa ou qualquer preocupação que possa surgir dentro de casa, é possível que não sobre muita coisa para o sexo. Considere meditar, fazer yoga, relaxamento e outras atividades que te acalme.

Depressão é um fator de risco

Free Images

A depressão não tratada é estreitamente relacionada com a libido baixa, por isso esteja sempre em dia com exames e, ao sinal de qualquer mudança, consulte seu médico. Às vezes, o trata

Antidepressivos derrubam o apetite sexual

Antidepressivos como Prozac causa baixo desejo sexual. Informe-se bem com seu médico, sobre os efeitos colaterais e como você pode contornar esse problema.

É infeliz na relação

Talvez você esteja em um momento no qual a relação tenha dado uma esfriada e ambas as partes possam ter perdido o interesse. O melhor a se fazer é colocar os pingos nos is e conversar honestamente sobre o rumo que estão indo. Se ambos concordarem, vale a pena ir atrás de ajuda profissional.